Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливыми погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в МВД, в обращении говорится: "Дождливые погодные условия, наблюдаемые в настоящее время в столице, а также некоторых регионах республики, создают дополнительные трудности для участников дорожного движения, повышают скользкость дорожного покрытия и, ограничивая видимость, увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей правильно оценивать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим при управлении, держать дистанцию больше нормы, постоянно контролировать техническую исправность транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Сообщаем, что внимательное, дисциплинированное и терпеливое поведение в неблагоприятных погодных условиях играет важную роль в обеспечении безопасности каждого участника движения. По этой причине мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения".