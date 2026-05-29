Гороскоп на 29 мая

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшними эмоциям и переживаниям не стоит - едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Овна мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Овна быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими - второй такой Овну вряд ли представится в ближайшие недели.

Телец

Сегодня голова Тельца будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Тельцу необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Тельцу для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Близнецы

Сегодня секрет успеха Близнецов в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если они сумеют ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить их из колеи. Благодаря этому настрою, Близнецам будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы они получат сами, на другие - спросив совета у окружающих. Да и сами Близнецы в течение дня не раз помогут тем, кто нуждается в них. "Чувство локтя и взаимовыручка" - с этим девизом Близнецы сегодня способны совершить невозможное!

Рак

Сегодня события вокруг Рака будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. "Что посеешь, то и пожнешь" - девиз сегодняшнего дня. Если Рак будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Раку сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, - и вы не пожалеете.

Лев

Сегодня Льва в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе - домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Льву сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти. А чтобы избежать возможных промахов, обратитесь за поддержкой к друзьям - сегодня они будут готовы поддержать вас не только словом.

Дева

Сегодня в течение дня от Девы потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ей это удастся, она сможет извлечь для себя немало выгод - в частности, связанных со своими доходами. Если же Дева предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из ее расторопных конкурентов.

Весы

Сегодня Весы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Весы будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня - отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты - если, конечно, у Весов есть веские доводы "за". Единственное "но" - сегодня потратить лишнего так же легко...

Скорпион

Сегодня Скорпион может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Скорпион сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Скорпиону запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Стрелец может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Стрелец со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Козерог

Сегодня даже самый скептически настроенный Козерог имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Козерога или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Козерога из колеи, мешая сосредоточиться на делах. Зато для творчества лучшего дня сложно даже представить!

Водолей

Сегодня у Водолея будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Водолей способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке - и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Водолею стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа сулят Рыбам успех в любых делах, связанных с общением. Их коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство - все это сегодня будет удаваться Рыбам легко. Им даже может казаться, что на их пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все - воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.