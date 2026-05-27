Дроны над базой сборной Англии на ЧМ-2026 будут сбивать

Сборная Англии по футболу примет усиленные меры безопасности во время чемпионата мира 2026 года из-за риска слежки за тренировками с помощью дронов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, англичане опасаются, что беспилотники могут использоваться для шпионажа за тренировочным процессом команды.

По данным источника, безопасность на базе сборной Англии в США будет организована на уровне "военной операции".

Команда во время турнира разместится в Канзас-Сити. На территории базы планируется задействовать средства противовоздушной защиты, включая специальные беспилотники-перехватчики, способные нейтрализовать враждебные дроны в воздухе.

Кроме того, сотрудники полиции будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. С их помощью они смогут блокировать работу дронов вблизи тренировочной базы сборной Англии.

Такие меры должны не только защитить команду от возможного шпионажа, но и обеспечить закрытый режим подготовки во время мирового первенства.