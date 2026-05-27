ЦАХАЛ нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в городе Газе по назначенному около недели назад новому лидеру боевого крыла радикальной организации ХАМАС Мухаммеду Оде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Армия обороны Израиля атаковала в Газе Мухаммеда Оде - нового лидера боевого крыла ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября", - сказал он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

По данным ведомства, Оде "занимал пост главы разведки ХАМАС во время резни 7 октября и был назначен около недели назад на место Иззэддина аль-Хаддада, который был ликвидирован в результате атаки ЦАХАЛ на сектор Газа около двух недель назад". "Оде несет ответственность за убийства, похищения и ранения многих израильских граждан и солдат", - отметили в канцелярии.