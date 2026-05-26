В Азербайджане трем деятелям науки и культуры присуждена Государственная премия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Государственные премии Азербайджана в области науки и культуры за 2026 год присуждены следующим лицам:

В области науки:

Асафу Гаджи оглу Гаджиеву - за книгу "Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект"

Тариху Мейрут оглу Достиеву - за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок в средневековых городищах Гянджи и Шамкира

В области культуры:

Эльдару Хидаят оглу Микаилзаде - за серии "Азербайджанский ковер - танец узлов", "Хамсе" и триптих "Небесные религии".