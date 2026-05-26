В бакинском метро появился ИИ

В Бакинском метрополитене начали применять систему контроля на основе искусственного интеллекта, которая позволяет оперативно выявлять случаи нарушения правил.

Как передает Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", новая система помогает быстрее фиксировать подобные ситуации и усиливает меры по обеспечению безопасной среды для пассажиров.

В метрополитене также подчеркнули, что современные технологии играют важную роль в вопросах безопасности, однако внимательность самих пассажиров остается не менее значимой.

"Самая сильная защита - это ваша внимательность. Соблюдение правил и ответственное отношение к окружающим помогают создавать более безопасную среду для всех. Мы защищаем вас с помощью современных технологий, а вы своей внимательностью становитесь частью этой системы", - отметили в ЗАО.