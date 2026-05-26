Новый посол Великобритании прибыл в Азербайджан

В Азербайджан прибыл новоназначенный посол Великобритании Дункан Норман.

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

"Для меня большая честь прибыть в Азербайджан в качестве новоназначенного посла Великобритании. С нетерпением жду возможности поближе познакомиться с каждым из вас и начать совместную работу", - говорится в публикации.