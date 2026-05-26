В Азербайджане объявлен прогноз погоды на праздничные дни

Обнародован прогноз погоды на праздничные дни (27, 28 и 29 мая) в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться, в целом без осадков. Однако утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-19, днем 23-28 градусов тепла.

28 мая также ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура ночью составит 17-20, днем 25-30 градусов тепла.

29 мая прогнозируется переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Однако к вечеру в ряде районов возможны дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 17-20, днем 21-26 градусов тепла.

В Нахчыване (Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур) в целом ожидается сухая погода, однако вечером 29 мая местами возможны кратковременные осадки. В отдельных районах не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура ночью 10-15, днем 25-30 градусов тепла.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Физули и Агдаме, а также в Дашкесане, Гедабее и Гёйгёле в основном без осадков. Однако 27-28 мая днем и 29 мая к вечеру местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усиливается. Температура ночью 6-11, днем 17-22, местами до 25 градусов тепла.

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) преимущественно сухо, однако 27-28 мая днем в горных районах, а 29 мая вечером местами возможны осадки. В отдельных местах не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура ночью 6-11, днем 17-22, местами до 26 градусов тепла.

В Газахе, Гяндже, Самухе, Геранбое, Тертере, Шамкире, Товузе и Нафталане в основном без осадков. Однако 27-28 мая днем в горных районах, а 29 мая вечером местами возможны дожди, в отдельных районах - ливни с грозами и градом. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усиливается. Температура ночью 14-18, днем 25-30 градусов тепла.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре в целом сухо. Однако 27 мая днем в отдельных восточных районах, а 29 мая начиная с горных территорий местами ожидаются осадки. Возможны ливни, грозы и град, при этом днем 29 мая осадки могут усилиться. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

В Евлахе, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Барде, Бейлагане, Сабирабаде, Мингячевире, Билясуваре, Саатлы, Гёйчае, Уджаре, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале в основном без осадков, однако вечером 29 мая местами возможны дожди, местами с грозами и градом. Ночью и утром туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура ночью 15-19, днем 26-31 градус тепла.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре и Джалилабаде в целом сухо, однако 27 мая днем в горных районах, а к вечеру 29 мая местами возможны осадки. Возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Северо-восточный ветер временами усиливается. Температура ночью 15-18, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 13-16, днем 21-26 градусов тепла.

