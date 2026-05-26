В Азербайджане устанавливаются новые штрафы

За нарушение законодательства о финансовой аренде будут установлены новые штрафы.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за непредоставление или предоставление недостоверных отчетов по деятельности финансовой аренды в Центральный банк лицами, осуществляющими деятельность в сфере финансовой аренды (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), в соответствии с законом "О финансовой аренде", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - на сумму от 3000 до 5000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.