Sea Breeze рассматривается как долгосрочный проект развития побережья - Эмин Агаларов
Проект Sea Breeze продолжает развиваться как долгосрочная инициатива, ориентированная на создание современной курортной и городской среды.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Agalarov Development и основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в ходе сессии "Новая география инвестиций".
По его словам, потенциал развития азербайджанского побережья остается значительным, а реализация проекта рассчитана на долгосрочную перспективу.
Э.Агаларов отметил, что сегодня продолжается активная строительная фаза проекта, предусматривающая дальнейшее расширение территории и инфраструктуры.
Он также подчеркнул значение туристического направления и выразил уверенность в сохранении интереса со стороны туристов.
По словам предпринимателя, Азербайджан остается привлекательным направлением благодаря уровню сервиса и гостеприимству.
Основатель Sea Breeze поблагодарил партнеров проекта, отметив вклад финансовых институтов в реализацию масштабных строительных инициатив.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие Sea Breeze предполагает последовательное расширение возможностей для проживания, отдыха и привлечения инвестиций.
