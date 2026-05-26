В Азербайджане объявили результаты выпускного экзамена

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведенного 26 апреля 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, учащиеся 9-х классов, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением бланка ответов, перейдя по соответствующей ссылке и указав номер работы, а также номер документа, удостоверяющего личность (или FIN-код).

Участники экзамена также могут узнать номер своей работы по этой ссылке.

Кроме того, информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) школьники могут получить через мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив на номер 7727 код, указанный в экзаменационном пропуске, предназначенном для данного экзамена.