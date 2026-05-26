Азербайджан верен международным правовым нормам: несмотря на ужасы войны...

Автор: Акпер Гасанов

Апелляционная жалоба по делу граждан Армении - Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и ряде других преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, принята к производству.

Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова. Судебный процесс начался сегодня. Напомним, согласно приговору Бакинского военного суда, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы. Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян - по 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - по 16 лет, а Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - по 15 лет лишения свободы.

Безусловно, перед нами очередное доказательство того, что Азербайджан последовательно соблюдает как национальное законодательство, так и международные правовые нормы, даже тогда, когда речь идет о лицах, обвиняемых в особо тяжких преступлениях против мира и человечности. Решение о принятии апелляционной жалобы к производству и начало ее рассмотрения в Бакинском апелляционном суде имеет не только юридическое, но и важное политико-моральное значение. Оно демонстрирует: Азербайджан строит свою правовую систему не на эмоциях, а на принципах законности, процессуальной прозрачности и уважения к судебной процедуре.

Особенно важно подчеркнуть, что речь идет не о рядовых уголовных преступлениях. Бывшие лидеры карабахской хунты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти. За всеми этими сухими юридическими формулировками стоят десятки тысяч человеческих трагедий, разрушенные судьбы, уничтоженные города и села, массовые этнические чистки против азербайджанского населения.

На протяжении почти тридцати лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. За это время более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сотни населенных пунктов были стерты с лица земли. Были разрушены мечети, кладбища, исторические памятники. Тысячи граждан Азербайджана погибли или пропали без вести.

Именно на фоне этих трагедий особенно показательным выглядит поведение азербайджанского государства сегодня. Несмотря на всю тяжесть преступлений, вменяемых бывшим лидерам сепаратистского режима, им были предоставлены все базовые права, предусмотренные международным правом и национальным законодательством. Они получили возможность пользоваться услугами адвокатов, знакомиться с материалами дела, выступать в суде, представлять свою позицию и обжаловать вынесенный приговор.

Это принципиальный момент, который намеренно игнорируют многие зарубежные критики Азербайджана. Судебный процесс основывался на конкретных доказательствах, свидетельских показаниях, документальных материалах и фактах, подтверждающих участие обвиняемых в деятельности незаконного режима, существовавшего на оккупированных территориях Азербайджана.

Однако даже после вынесения столь сурового приговора государство не ограничило их право на дальнейшую судебную защиту. Напротив, им обеспечена возможность подачи апелляции и полноценного пересмотра дела в вышестоящей инстанции. Это и есть практическое проявление правового государства. Сегодня некоторые международные организации и отдельные политики пытаются представить Азербайджан в негативном свете, сознательно игнорируя главный вопрос: а как поступило бы любое другое государство мира в аналогичной ситуации?

История знает множество примеров, когда за преступления против территориальной целостности государства, терроризм, сепаратизм и военные преступления выносились куда более жесткие приговоры. Во многих странах подобные деяния рассматриваются как угроза самому существованию государства и наказываются максимально строго. Более того, в ряде государств обвиняемые в терроризме и военных преступлениях годами содержатся в особых режимах, без той степени публичности и процессуальной открытости, которую демонстрирует Азербайджан.

Поэтому попытки представить нынешний судебный процесс как проявление "политического преследования" выглядят откровенно лицемерно. Особенно если учитывать, что именно Азербайджан на протяжении десятилетий был жертвой агрессии, оккупации и этнических чисток. Важно напомнить и еще одну принципиальную вещь: Армения не собиралась добровольно освобождать оккупированные территории Азербайджана. Все международные переговоры на протяжении многих лет фактически заходили в тупик. Резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, оставались невыполненными.

В этих условиях Азербайджан был вынужден самостоятельно восстановить свою территориальную целостность. Победа в 44-дневной войне стала результатом героизма азербайджанской армии, мужества солдат и офицеров, самоотверженности народа и политической воли государства. Тысячи военнослужащих Азербайджана стали шахидами, отдав свои жизни за освобождение родной земли. Многие семьи потеряли сыновей, братьев, отцов. Именно поэтому нынешняя позиция Азербайджана заслуживает особого внимания: страна, понесшая колоссальные человеческие потери, не скатилась к мести и внесудебным расправам, а выбрала путь права и законности.

Право на апелляцию для бывших лидеров карабахской хунты - это демонстрация силы государства, уверенного в своей правовой системе и в доказательной базе обвинения. Азербайджан показывает всему миру, что даже в отношении людей, обвиняемых в тяжелейших преступлениях, он действует в рамках закона. Именно поэтому любые попытки очернить нашу страну выглядят не только необъективными, но и глубоко циничными.

Те, кто сегодня пытается защищать бывших лидеров сепаратистского режима, предпочитают забывать о судьбах сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своей земли, о жертвах Ходжалинского геноцида, о разрушенных городах Агдам, Физули, Джабраил и других населенных пунктах, превращенных за годы оккупации в руины. И Азербайджан сегодня демонстрирует редкий пример того, как государство может одновременно добиваться справедливого наказания виновных и при этом сохранять приверженность международным правовым стандартам. Апелляционный процесс - еще одно подтверждение того, что Азербайджан является современным правовым государством, которое, несмотря на тяжелейший исторический опыт, остается верным принципам законности, гуманизма и судебной справедливости.