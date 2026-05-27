Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Водители должны быть внимательны к безопасности пешеходов, а пешеходы - беречь не только свою жизнь, но и учитывать безопасность других участников движения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления государственной дорожной полиции, подполковник полиции Ровшан Тагиев.

По его словам, в последние дни, особенно в преддверии праздников, на фоне роста интенсивности движения увеличилось число ДТП с наездами на пешеходов, что вызывает серьезную обеспокоенность.

"Анализ показывает, что часть таких аварий происходит из-за невнимательности водителей, а часть - из-за безответственного поведения самих пешеходов", - отметил он.

Тагиев подчеркнул, что безопасность на дорогах зависит не только от водителей, но и от самих пешеходов. По его словам, некоторые граждане переходят дорогу в неположенных местах, внезапно выходят на проезжую часть между машинами, пытаются пересечь многополосные дороги с интенсивным движением, а иногда делают это, не отрываясь от телефона: "Все это напрямую угрожает жизни".

Он отметил, что особенно опасными такие ситуации становятся ночью, при плохой видимости и на участках с высокой скоростью движения. По его словам, некоторые пешеходы ошибочно полагают, что водитель обязательно успеет их заметить и остановиться, однако скорость, состояние дороги, погодные условия и свет встречных фар не всегда позволяют вовремя затормозить.

Особую опасность, как отметил представитель дорожной полиции, представляют многополосные дороги.

"Даже если одна машина остановилась, чтобы пропустить пешехода, водитель на соседней полосе может не заметить человека. Из-за этого трагедии происходят буквально за считанные секунды.

С другой стороны, некоторые водители, особенно возле школ, торговых объектов и в местах большого скопления людей, не соблюдают скоростной режим и недостаточно внимательны у пешеходных переходов.

Ни спешка, ни расстояние, ни любые оправдания не стоят человеческой жизни. Соблюдение правил дорожного движения - это не только требование закона, но и главное условие безопасности", - добавил Р.Тагиев.