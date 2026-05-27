Пользователи раскритиковали подборку PS Plus

Sony раскрыла июньскую подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus Essential. Анонс состоялся раньше обычного графика на фоне стартующей ежегодной распродажи Days of Play, однако игроки встретили подборку негативно.

Главной игрой месяца станет Warhammer 40,000: Darktide от студии Fatshark. Кооперативный шутер во вселенной Warhammer 40,000 дебютировал в 2022 году и станет доступен подписчикам в версии для PlayStation 5.

Вторым проектом июньской подборки оказался Grounded. Это кооперативный симулятор выживания от студии Obsidian Entertainment, принадлежащей Microsoft. Игра вышла на консолях PlayStation весной 2024 года и будет доступна владельцам PS4 и PS5.

Третьим проектом стал Nickelodeon All-Star Brawl 2 - платформенный файтинг с персонажами франшиз Nickelodeon. Игра доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Также Sony решила продлить доступ к футбольному симулятору EA Sports FC 26 из майской подборки. Игра останется в подписке до 16 июня, что пользователи связали с приближением чемпионата мира по футболу 2026 года.

Несмотря на наличие крупных франшиз, реакция пользователей на июньскую линейку оказалась сдержанной. В комментариях многие подписчики указывают на снижение привлекательности ежемесячных подборок на фоне недавнего повышения стоимости сервиса.

Раздача июньских игр продлится с 2 июня по 6 июля. До 1 июня пользователи также могут забрать майские проекты, включая Wuchang: Fallen Feathers и Nine Sols. Загружать и запускать эти игры можно в любое время, даже после раздачи, при наличии активной подписки любого уровня.