США высоко оценивают партнерство с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства США в Азербайджане в соцсети по случаю праздника Гурбан байрамы.

Посольство США в Баку передает свои искренние поздравления каждому, кто отмечает Гурбан байрамы в Азербайджане и в различных странах мира.

"Этот священный праздник не только воплощает в себе такие ценности, как милосердие, щедрость и единство, но и демонстрирует богатые традиции Азербайджана в сфере религиозной толерантности и мультикультурализма. Мы высоко ценим сильное партнерство, существующее между США и Азербайджаном, и связи между нашими народами.

С праздником Гурбан байрамы!", - отмечается в публикации.