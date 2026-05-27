В Гусаре обезвредили вооруженного мужчину

В Гусарском районе при задержании разыскиваемый за совершенные преступления оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате проведенных мероприятий Р.Расулов был обезврежен.

На месте происшествия был обнаружен и изъят пистолет.

Расследование продолжается.

По информации, распространенной в социальных сетях, Р.Расулов подозревался в преступлении против 16-летней девушки и находился в розыске за подобные деяния.