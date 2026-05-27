https://news.day.az/society/1837629.html В Гусаре обезвредили вооруженного мужчину
В Гусаре обезвредили вооруженного мужчину
В Гусарском районе при задержании разыскиваемый за совершенные преступления оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате проведенных мероприятий Р.Расулов был обезврежен.
На месте происшествия был обнаружен и изъят пистолет.
Расследование продолжается.
По информации, распространенной в социальных сетях, Р.Расулов подозревался в преступлении против 16-летней девушки и находился в розыске за подобные деяния.
