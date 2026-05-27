Xiaomi пообещала выпустить ОС нового поколения

В ходе финансового отчета за первый квартал 2026 года президент Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что будущая прошивка HyperOS 4 сделает ставку на расширенные функции искусственного интеллекта и получит ИИ-помощника нового поколения. Об этом сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам топ-менеджера, релиз HyperOS 4 ожидается в конце лета 2026 года. В компании называют будущую платформу операционной системой нового поколения, а одним из ключевых элементов обновления станет интеграция ИИ-ассистента miclaw.

Главной особенностью помощника станет высокий уровень автономности. Как утверждает Xiaomi, система сможет самостоятельно выполнять цепочки действий по запросу пользователя. Среди примеров называют поиск изображений в социальных сетях с последующей отправкой через мессенджер, а также автоматическая работа с календарём: создание напоминаний, анализ расписания и построение маршрутов в навигационных сервисах.

По данным инсайдеров, HyperOS 4 также может получить собственную архитектуру, которая заменит текущие программные решения. При этом компания намерена сохранить поддержку сервисов Google, чтобы избежать проблем с совместимостью приложений и экосистемы Android.

Во время отчета руководство Xiaomi также сообщило о продолжающемся укреплении позиций компании на мировом рынке смартфонов. По словам Вэйбина, производитель входит в тройку крупнейших мировых брендов по объему поставок уже 23 квартала подряд. Также Xiaomi продолжает наращивать присутствие в премиальном сегменте: в материковом Китае доля дорогих устройств достигла 23,5% от общего объема продаж компании.