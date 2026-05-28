В Вашингтоне 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана

Мэр города Вашингтона Мюриэл Боузер в связи со 108-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики объявила 28 мая 2026 года Днем независимости Азербайджана в столице США и подписала прокламацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в прокламации также отмечается, что в этом году исполняется 35 лет со дня восстановления независимости Азербайджана.

"Азербайджанская Демократическая Республика, проводя дальновидные административные реформы, обеспечила полные гражданские и политические права для всех граждан, независимо от этнической принадлежности, религии, социального статуса или пола. Посольство Азербайджана в Вашингтоне и активная азербайджанская община города являются неотъемлемой частью культурной, образовательной и экономической структуры столицы", - отмечается в прокламации.