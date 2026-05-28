Игрок "Кристал Пэлас" установил уникальный рекорд еврокубков

Эванн Гессан стал первым игроком, завоевавшим трофеи в двух разных турнирах УЕФА в течение одного сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, форвард стал первым игроком в истории, выигравшим два разных еврокубка за один сезон.

Первую часть сезона Гессан провел в составе "Астон Виллы", за которую сыграл семь матчей в Лиге Европы. В январе футболист на правах аренды перешел в "Кристал Пэлас".

В составе лондонского клуба нападающий принял участие в шести матчах Лиги конференций, а также вышел на поле в финальной встрече турнира.

По итогам сезона "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы, а "Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций. Таким образом, Гессан оказался обладателем сразу двух еврокубковых трофеев за один сезон.