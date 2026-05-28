В Англии выращивают "живые" стулья

Пара из Англии буквально выращивает стулья на деревьях.

Элис Манро и Гэвин Манро направляют рост ив и дубов таким образом, чтобы ветви формировали сиденье, спинку и подлокотники будущего стула. Для этого используются специальные пластиковые зажимы и регулярная обрезка лишних побегов.

На создание одного изделия уходит около 6-10 лет. Готовые "живые" стулья в основном приобретают музеи и коллекционеры.