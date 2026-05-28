В Англии выращивают "живые" стулья - ВИДЕО
Пара из Англии буквально выращивает стулья на деревьях.
Как передает Day.Az, соответсвующее видео активно распространяется в сети.
Элис Манро и Гэвин Манро направляют рост ив и дубов таким образом, чтобы ветви формировали сиденье, спинку и подлокотники будущего стула. Для этого используются специальные пластиковые зажимы и регулярная обрезка лишних побегов.
На создание одного изделия уходит около 6-10 лет. Готовые "живые" стулья в основном приобретают музеи и коллекционеры.
