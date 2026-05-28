Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем независимости

Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравило страну с 28 Мая - Днем независимости.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице Представительства в соцсети X.

"С Днем независимости, Азербайджан!

Европейский союз и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество в сферах энергетики, взаимосвязанности, торговли и зеленого перехода. За 30 лет партнерства мы вместе работали над созданием более устойчивого, взаимосвязанного и процветающего будущего, основанного на взаимном уважении", - говорится в публикации.