Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем независимости Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравило страну с 28 Мая - Днем независимости. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице Представительства в соцсети X. "С Днем независимости, Азербайджан!
Европейский союз и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество в сферах энергетики, взаимосвязанности, торговли и зеленого перехода. За 30 лет партнерства мы вместе работали над созданием более устойчивого, взаимосвязанного и процветающего будущего, основанного на взаимном уважении", - говорится в публикации.
