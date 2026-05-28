Шлем легенды Формулы-1 продан за рекордную сумму

Шлем чемпиона Формулы-1 Жиля Вильнева был продан на аукционе за рекордные 1,25 млн долларов.

Именно в этом шлеме Вильнев выступал на Гран-при Сан-Марино 1982 года - своей последней гонке в Формуле-1. Тогда канадец финишировал вторым, уступив партнеру по Ferrari Дидье Пирони, который проигнорировал командную установку снизить скорость.

Спустя две недели после той гонки Вильнев погиб.

Предыдущий рекорд среди проданных гоночных шлемов принадлежал экипировке трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны, использованной на Гран-при Бельгии 1992 года. Тогда шлем бразильца был продан за 968 тысяч долларов.