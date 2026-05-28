Meta запускает новые платные функции для соцсетей

Meta объявила о глобальном запуске платных подписок Plus для Instagram, Facebook и WhatsApp.

Ранее эти тарифы тестировались в ограниченном режиме и были доступны лишь части пользователей.

Стоимость подписок составит $3,99 в месяц для Instagram Plus и Facebook Plus, тогда как WhatsApp Plus обойдется в $2,99. Полный список функций компания пока не раскрыла, однако часть возможностей стала известна еще во время тестирования сервисов. В Instagram Plus и Facebook Plus основной акцент сделан на дополнительных функциях для "Историй".

Пользователи с подпиской смогут публиковать "Истории" на 48 часов вместо стандартных 24, получать расширенную аналитику просмотров и просматривать чужие публикации в анонимном режиме. Также подписчикам станут доступны инструменты персонализации интерфейса, включая изменение иконок Facebook и Messenger, а также эксклюзивные анимированные реакции.

Кроме того, Meta начала тестирование новой линейки подписок для сервисов искусственного интеллекта Meta AI. В нее вошли тарифы One Plus, One Premium, One Essential и One Advanced стоимостью от $7,99 до $49,99 в месяц.

В компании отметили, что запуск новых подписок будет происходить поэтапно в разных странах мира, поэтому доступ к ним может появляться у пользователей с задержкой в зависимости от региона.