Азербайджанские боксеры завоевали пять медалей в Батуми
В Батуми завершился международный турнир по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана под руководством тренера Эльбруса Рзаева завоевала на соревнованиях пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.
Победителем турнира в составе национальной команды стал Билалхабаши Назаров (50 кг), выигравший все свои поединки и поднявшийся на высшую ступень пьедестала.
Кенан Наджафов (+90 кг) завоевал серебряную медаль. Бронзовыми призерами соревнований стали Тайфур Алиев (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг) и Аббасгулу Шадлински (75 кг).
