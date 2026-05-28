США и Иран приблизились к новому компромиссу
Американские и иранские переговорщики достигли согласования проекта меморандума о взаимопонимании, который теперь ожидает окончательного утверждения президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, а также запуск переговоров по иранской ядерной программе.
Среди ключевых положений - открытие Ормузского пролива и обязательство Ирана в течение 30 дней провести его разминирование. Кроме того, США выражают готовность обсудить возможную разморозку иранских активов и частичное снятие санкций.
Документ также затрагивает вопросы обогащения урана, его запасов и возможного отказа Ирана от их накопления в рамках будущих договоренностей.
