США и Иран приблизились к новому компромиссу

Американские и иранские переговорщики достигли согласования проекта меморандума о взаимопонимании, который теперь ожидает окончательного утверждения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, а также запуск переговоров по иранской ядерной программе.

Среди ключевых положений - открытие Ормузского пролива и обязательство Ирана в течение 30 дней провести его разминирование. Кроме того, США выражают готовность обсудить возможную разморозку иранских активов и частичное снятие санкций.

Документ также затрагивает вопросы обогащения урана, его запасов и возможного отказа Ирана от их накопления в рамках будущих договоренностей.