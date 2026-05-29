Азербайджанские боксеры завоевали 5 медалей на турнире в Грузии

В грузинском городе Батуми завершился международный турнир по боксу.
Как передает Day.Az, сборная Азербайджана под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева завоевала на соревнованиях одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Представитель команды Билалхабаши Назаров (50 кг) одержал победы во всех поединках, стал победителем турнира и занял высшую ступень пьедестала почёта.
Кенан Наджафов (+90 кг) завершил турнир с серебряной медалью. Тайфур Алиев (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг) и Аббасгулу Шадлинский (75 кг) стали обладателями бронзовых наград.
