В Японии нашли город, вдохновивший создателя «Атаки титанов»

В Японии существует город Хита, который давно стал местом паломничества для поклонников культовой манги и аниме "Атака титанов". Именно здесь родился Хадзимэ Исаяма - автор знаменитой истории о противостоянии человечества и титанов.
В Японии существует город Хита, который давно стал местом паломничества для поклонников культовой манги и аниме "Атака титанов". Именно здесь родился Хадзимэ Исаяма - автор знаменитой истории о противостоянии человечества и титанов.
Как сообщает Day.Az, одной из главных достопримечательностей города стала дамба Ояма, которая, по словам фанатов и местных гидов, вдохновила Исаяму на создание атмосферы и мира "Атаки титанов".
Перед дамбой установлены статуи главных героев - Эрена Йегера, Микасы Аккерман и Армина Арлерта. На постаменте также можно увидеть отпечаток ладони самого Исаямы.
