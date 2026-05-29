В Мексике по случаю Дня независимости Азербайджана организован торжественный концерт

По случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, при поддержке Палаты депутатов Мексики и Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, а также по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Мексике, в историческом Законодательном дворце Сан-Ласаро в Мехико была организована торжественная концертная программа.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие члены правительства Мексики, представители парламента, руководители и члены дипломатического корпуса, представители деловых, академических и научных кругов, средств массовой информации, представители азербайджанской диаспоры.

Выступивший с приветственной речью чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев подчеркнул значение 108-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики и отметил, что Азербайджан стал первой светской, парламентской и демократической республикой на мусульманском Востоке. В выступлении было отмечено, что Азербайджанская Демократическая Республика за короткий период заложила важнейшие основы национальной государственности, а предоставление женщинам избирательного права, создание парламентской системы управления и проведение демократических реформ стали знаменательным этапом в истории азербайджанской государственности. В то же время была особо подчеркнута историческая роль общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении азербайджанской государственности и развитии современного Азербайджана.

В ходе мероприятия были затронуты шаги в направлении достижения мира между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, а также обращено внимание на значение Азербайджана как стратегического транспортного и энергетического моста на евразийском пространстве.

Также была отмечена важность объявления Президентом Ильхамом Алиевым 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры". Было особо подчеркнуто успешное проведение в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), а также то, что Мексика была представлена на форуме делегацией высокого уровня. Отмечено, что проведение WUF14 в Мексике внесёт новый вклад в развитие азербайджано-мексиканского сотрудничества. Было подчеркнуто, что в последние годы азербайджано-мексиканские отношения динамично развиваются, расширяются межпарламентское сотрудничество, взаимные визиты и гуманитарные связи. Отмечалось, что деятельность Группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов Мексики вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений. В завершение была выражена уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнёрских связей между народами Азербайджана и Мексики.

Затем в качестве почётного гостя выступила заместитель министра иностранных дел Мексики Мария Тереса Меркадо Перес. Она поблагодарила посла Азербайджана за приглашение на мероприятие и от имени министерства иностранных дел Мексики передала азербайджанскому народу и правительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости. Она отметила, что, несмотря на географическую удалённость, сегодня отмечается дружба двух народов, близких друг другу по духу.

Подчеркнув, что Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, с древних времён играет роль важного моста между цивилизациями, заместитель министра заявила, что объединение нашей страной различных культур, языков и торговых путей высоко ценится мексиканской стороной. Она отметила, что обе страны вносят значительный вклад в развитие межкультурного диалога, сотрудничества и мира на международном уровне. Заместитель министра также подчеркнула, что одной из основных ценностей, объединяющих Мексику и Азербайджан, является глубокое уважение к суверенитету, национальной идентичности и достоинству народов. Она отметила, что, несмотря на сравнительно недолгую историю отношений между Мексикой и Азербайджаном, благодаря дипломатическим усилиям и политической воле они со временем получили развитие и существенно обогатились в различных сферах. Заместитель министра обратила внимание на то, что обе страны демонстрируют общую позицию на многосторонних площадках, таких как Организация Объединённых Наций, отстаивая такие основополагающие принципы, как уважение международного права, сотрудничество между суверенными государствами. Она подчеркнула, что взаимные визиты на высоком уровне, политические консультации и межпарламентский диалог имеют особое значение, а данные контакты способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран. Заместитель министра выразила глубокую признательность за солидарность и поддержку, проявленные правительством Азербайджана во время наводнений, произошедших в ряде регионов Мексики. По её словам, это ещё раз подтверждает, что дружба становится крепче благодаря реальной поддержке и взаимной солидарности, проявляемым в трудные времена.

На глобальном уровне высокую оценку получило проведение Азербайджаном Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 в Баку. Заместитель министра подчеркнула, что эта важная международная площадка вновь демонстрирует приверженность Азербайджана климатической повестке и продвижению совместных решений во имя будущего нашей планеты. Она отметила, что Мексика рассматривает Азербайджан как дружественную страну, динамично развивающуюся и играющую активную и конструктивную роль на международной арене. Основными ценностями, объединяющими наши государства, являются сотрудничество, взаимное уважение и уважение международных отношений, основанных на диалоге между суверенными государствами. Было подчеркнуто, что именно эти принципы уже более тридцати лет составляют основу двусторонних связей.

Затем выступила руководитель Группы дружбы Мексика-Азербайджан, депутат Дульсе Мария Вильегас Гуарнерос. Она отметила, что для неё большая честь участвовать в данном мероприятии в качестве руководителя группы дружбы. По её словам, это мероприятие является важной площадкой, подчёркивающей значимость отношений между двумя странами. Депутат также подчеркнула, что Азербайджан превратился в государство, играющее всё более заметную роль на международной арене. Именно поэтому данный праздник имеет не только национальное, но и важное дипломатическое значение. В своём выступлении от имени Палаты депутатов Мексики она вновь подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества, взаимопонимания и сближения между нашими странами.

После официальной части гостям была представлена специальная концертная программа, состоявшая преимущественно из произведений азербайджанских и мексиканских композиторов. Торжественный концерт, подготовленный при участии народного артиста Азербайджана, дирижёра Ялчина Адыгёзалова, солистки Сельджан Фермор-Хескет и оркестрового коллектива под руководством нашей соотечественницы Наны Бабаевой, проживающей в Мексике, вызвал большой интерес у гостей и встречен продолжительными аплодисментами.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальных страницах Палаты депутатов Мексики в социальных сетях.