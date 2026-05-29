В Варшаве мост над Вислой окрасился в цвета азербайджанского флага

По инициативе посольства Азербайджана в Польше и при поддержке столичной мэрии по случаю Дня независимости Азербайджана Шлёнско-Домбровский мост, считающийся одним из символов Варшавы, был подсвечен цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта инициатива была встречена с большим интересом и симпатией как символ дружбы, солидарности и взаимного уважения между народами Азербайджана и Польши. Украшение моста голубым, красным и зеленым цветами создало особую визуальную картину для жителей Варшавы и гостей города.

Отметим, что Шлёнско-Домбровский мост - это исторический мост над рекой Висла, являющийся одной из важнейших транспортных артерий Варшавы. Впервые построенный в начале XX века мост серьезно пострадал во время Второй мировой войны, однако впоследствии был восстановлен и стал одним из главных символов города. Он примечателен не только с инженерной точки зрения, но и тем, что занимает особое место в исторической памяти Варшавы. Подсветка именно этого моста цветами флага в День независимости Азербайджана придала событию особое символическое значение.