Emin и Jony выпустили английскую версию хита "Камин"

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (Emin) и популярный исполнитель Джахид Гусейнли (Jony) выпустили песню Fireplace - английскую версию хита "Камин", сообщили Day.Az в пресс-службе артиста.

"Камин" - один из тех редких треков, которые вышли далеко за пределы одной страны. Песня завирусилась не только в России и СНГ, но и по всему миру: миллионы пользователей снимали под неё видео, а многие перепевали её на своих языках - от испанского и турецкого до корейского и арабского. Именно эта глобальная волна вдохновила артистов на новый шаг.

Fireplace - это международное переосмысление песни спустя шесть лет после её оригинального релиза. Ранее артисты представили клип, на котором теперь можно переключить английскую музыкальную дорожку.

Композиция вошла в топ‑3 мирового чарта Shazam, а клип и лирик-видео на YouTube собрали сотни миллионов просмотров. Трек сопровождал тысячи историй о любви, отношениях, судьбах и мечтах - и продолжает набирать обороты.

"Хотелось, чтобы песню поняли и в других странах - ведь в ней не только цепляющая мелодия, но и действительно глубокий текст. Люди по всему миру делали каверы на своих языках, и нам захотелось подарить им универсальную, английскую версию. Рад, что нам наконец удалось это реализовать", - отметил Emin.

"Камин" стал первым совместным релизом артистов - и сразу самым успешным. Миллионы видео и комментариев в соцсетях, огромные цифры просмотров и постоянный рост интереса подтверждают: песня давно перестала быть только локальным хитом.

"Самые сильные вещи часто происходят неожиданно. С "Камином" получилось именно так, - рассказывает Jony. - Я написал его, как и звучит в треке, у камина в шесть утра, и он откликнулся стольким людям по всему миру".

"Мы понимали, что песня найдет отклик у слушателей, но не ожидали такого масштаба за пределами России", - добавляет Emin, подчеркивая, что успех трека стал отправной точкой для дальнейшего развития проекта. Теперь история Fireplace звучит на английском языке, сохраняя при этом искренность и атмосферу, благодаря которым "Камин" стал настоящим международным музыкальным феноменом.