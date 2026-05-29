Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях в Армению мимолетно прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Визит был очень коротким - Рубио даже не покинул здание ереванского аэропорта. Именно там состоялась встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. То есть у госсекретаря было очень мало времени, чтобы обсудить важные вопросы вокруг TRIPP, подписать необходимые соглашения. По итогам он сразу же вернулся в США ввиду насыщенного графика.

Тем не менее, армянская оппозиция увидела в этом, мягко сказать, "проблему". "Рубио на нас забил", - вопили они. Одним из таких крикунов стал бездельник и идиот Артак Бегларян.

Бегларян - фигура довольно-таки странная. В годы оккупации Карабаха он выдумал себе должность "омбудсмена" и, типа, "занимался правами человека", потом этого ему оказалось мало, и он стал фантазировать себя "госминистром" и вел антиазербайджанскую истерику где только возможно. После освобождения Карабаха Бегларян остался ни с чем и слетел с катушек. По сей день он несет всякого рода ахинею, не желая воспринимать реальность бытия.

Стороны оформили пакет документов, среди которых - устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией, рамочное соглашение по проекту TRIPP, а также документ о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и редкоземельных металлов. Иными словами, даже короткий визит госсекретаря США дал Еревану больше содержания, чем армянская оппозиция пытается представить.

Теперь - что говорит Бегларян. По словам этого прохиндея, во время подписания документов с армянским правительством Рубио "пренебрег правами н̶а̶р̶о̶д̶а̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶, "заложниками" в Баку, разрушением культурного наследия и авторитарным подавлением Пашиняном".

"Соединенные Штаты не должны применять двойные стандарты к преступлениям массовых зверств и демократии, подрывая американские ценности и интересы", - написал Бегларян в соцсетях. Это, кстати, единственное, чем он занимается нынче.

Видите, да, уровень... "шизофрении"? Артак, двойные стандарты были в период правления Джо Байдена, когда Вашингтон позволял продавать миру мифы об "исключительности" армянских претензий и годами закрывал глаза на реальность. А то, что происходит сейчас, - это разумная, адекватная, нормальная политика. Рубио приехал в Ереван не подыгрывать старым мифам и не выслушивать претензии истеричек. Его задача была предельно конкретной: зафиксировать документы, важные для американской политики на Южном Кавказе. Стратегическое партнерство, TRIPP, критические минералы и редкоземельные металлы - вот реальное содержание визита. Все остальное - бред тех, кто до сих пор не принял новую реальность.

Хотя вопрос, пожалуй, риторический. Думать там уже давно нечем. За годы оккупации такие персонажи настолько привыкли к роли вечных жалобщиков, что теперь автоматически требуют внимания даже там, где их политический товар давно списан. А Бегларян все еще пытается втиснуть обиды. Самое комичное в этой истории - то, что Артак требует от США защиты "ценностей", хотя сам годами обслуживал проект, построенный на оккупации, изгнании азербайджанцев и полном презрении к международному праву. Теперь он обижен, что американский госсекретарь не превратил визит в Ереван в приемную для бывших сепаратистских функционеров. Бегларян может и дальше писать посты, жаловаться на "двойные стандарты". Поезд ушел и никогда не вернется.