Новый урок Эболы, который мир опять не хочет понимать

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о новой вспышке вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Новая вспышка Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде стала не просто очередным эпидемиологическим эпизодом в Центральной Африке. Она стала жестким диагнозом всей международной системе санитарной безопасности. В мае 2026 года мир снова увидел то, что предпочитал не замечать после COVID-19: следующая крупная биологическая катастрофа, скорее всего, родится не в стерильной лаборатории, не в абстрактном "мокром рынке" и не в сценариях футурологов. Она придет из зоны войны - оттуда, где разрушены больницы, где врач боится говорить, где пациент скрывает симптомы, где вооруженные группы контролируют дороги, где санитарный надзор превращен в лотерею, а доверие к государству давно умерло.

17 мая 2026 года ВОЗ признала вспышку болезни, вызванной вирусом Bundibugyo, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. На тот момент официально сообщалось о восьми лабораторно подтвержденных случаях, 246 подозрительных случаях и 80 подозрительных смертях в провинции Итури в ДР Конго, а также о подтвержденных случаях в Кампале у людей, прибывших из Конго. Уже в первых документах ВОЗ были названы ключевые факторы риска: вооруженная нестабильность, гуманитарный кризис, высокая мобильность населения, городские и полугородские очаги, сеть неформальных медицинских учреждений и отсутствие утвержденных специфических вакцин или терапевтических средств против Bundibugyo.

По данным CDC со ссылкой на министерства здравоохранения ДР Конго и Уганды, в ДР Конго фиксировались уже 904 подозрительных случая, 101 подтвержденный случай, 119 подозрительных смертей и 10 подтвержденных смертей; в Уганде - пять подтвержденных случаев и одна подтвержденная смерть. CDC также сообщил, что новый подтвержденный случай появился в Южном Киву, тогда как ранее подтверждения касались Итури и Северного Киву. Это означает не просто увеличение цифр. Это означает географическое расползание эпидемического процесса в регионе, где контроль передвижения людей, отслеживание контактов и безопасная транспортировка пациентов крайне затруднены.

Это не "африканская проблема" - это модель будущих пандемий

Соблазнительно представить эту вспышку как локальную трагедию далекого региона. Это ошибка. ДР Конго - не периферия мировой эпидемиологии, а один из нервных узлов глобальной биобезопасности. Именно здесь пересекаются лесные экосистемы, зоонозные резервуары, внутренняя миграция, нелегальная добыча ресурсов, вооруженные группировки, разрушенная инфраструктура, трансграничная торговля и хроническое недофинансирование здравоохранения. Такая среда не просто "принимает" вирусы. Она ускоряет их обнаружение слишком поздно, а иногда - не обнаруживает их вообще.

Вирус Bundibugyo относится к ортоэболавирусам. Инкубационный период болезни может составлять от 2 до 21 дня. Человек, инфицированный ортоэболавирусом, не считается заразным до появления симптомов; передача происходит через прямой контакт с кровью, мочой, калом, слюной, рвотными массами, семенной жидкостью, другими биологическими жидкостями больного или умершего, а также через зараженные предметы, например иглы. CDC прямо указывает: болезнь Эбола не распространяется воздушно-капельным путем. Это принципиально отличает ее от гриппа или коронавирусной инфекции.

Но именно здесь и скрыт парадокс. Эбола не является идеальным пандемическим вирусом в классическом смысле. Она не так легко передается, как SARS-CoV-2 или грипп. Ее можно сдерживать при ранней диагностике, изоляции, контроле контактов, инфекционной профилактике, безопасных захоронениях и доверии населения. Но все эти меры предполагают функционирующее государство, защищенных медиков, логистику, лаборатории, связь, топливо, средства индивидуальной защиты, ясную цепочку командования и хотя бы минимальное доверие между обществом и властью. В Итури и соседних районах всего этого критически мало.

Поэтому новая вспышка важна не только сама по себе. Она показывает: опасность XXI века заключается не только в биологии патогена, но и в политической экологии его распространения. Один и тот же вирус в стабильной стране и в зоне конфликта - это два разных эпидемиологических события. В первом случае он встречает систему. Во втором - руины.

Bundibugyo: редкий штамм, неприятная медицинская реальность

Главная медицинская проблема нынешней вспышки - не только летальность Эболы, а конкретный тип вируса. Существующие лицензированные инструменты против Эболы в основном связаны с видом Orthoebolavirus zairense, то есть с заирским эболавирусом. В отношении Bundibugyo ситуация значительно хуже. CDC указывает, что в США нет лицензированной или разрешенной FDA вакцины для защиты от инфекции Bundibugyo; вакцина ERVEBO предназначена для профилактики болезни, вызванной другим видом эболавируса, и не ожидается, что она будет защищать от Bundibugyo. Также нет утвержденного FDA лечения именно для болезни, вызванной Bundibugyo, хотя существуют экспериментальные подходы, показавшие эффективность в моделях на животных.

Это резко меняет расчет риска. Во время предыдущих крупных вспышек заирского варианта мир уже мог опираться на кольцевую вакцинацию, моноклональные антитела и накопленный опыт клинического ведения. Теперь же медики вынуждены возвращаться к базовой, но крайне ресурсоемкой модели: ранняя диагностика, интенсивная поддерживающая терапия, регидратация, коррекция электролитных нарушений, лечение шока, контроль геморрагических проявлений, защита персонала, строгая инфекционная профилактика и контроль. При хорошей интенсивной терапии смертность можно снижать. Но в больницах, где не хватает масок, перчаток, инфузионных растворов, кислорода, транспорта и обученного персонала, даже простая поддерживающая терапия превращается в подвиг.

ВОЗ оценивает среднюю летальность болезни Эбола примерно в 50 процентов, при этом в прошлых вспышках показатели колебались от 25 до 90 процентов. Это не один показатель, а диапазон, зависящий от вида вируса, возраста пациентов, качества ранней диагностики, доступности инфузионной терапии, уровня инфекционного контроля и времени обращения за медицинской помощью.

История самого Bundibugyo тоже тревожна. CDC напоминает о двух предыдущих вспышках этого вируса: в Уганде в 2007 году и в ДР Конго в 2012 году, где летальность составляла соответственно около 25 и 50 процентов. В нынешней вспышке первые выявленные клинические картины включали типичные симптомы Эболы: лихорадку, головную боль, рвоту, тяжелую слабость, боли в животе, носовые кровотечения и рвоту с кровью.

Итури - не просто место вспышки, а идеальная ловушка для эпидемии

Провинция Итури и восточные районы ДР Конго - это не просто географический фон. Это активный эпидемиологический фактор. Конфликт, перемещение населения, разрушенные поселения, нелегальные вооруженные сети, местная экономика выживания, неформальные клиники, недоверие к официальной медицине и политическая фрагментация создают среду, где каждый классический инструмент борьбы с Эболой работает хуже.

В гуманитарном плане ДР Конго остается одной из самых тяжелых кризисных зон мира. План гуманитарного реагирования ООН на 2026 год требует 1,4 млрд евро для помощи 14,9 млн человек. В стране 26,6 млн человек сталкиваются с острой продовольственной нестабильностью, 5,8 млн человек остаются внутренне перемещенными, а общее число перемещенных лиц оценивается в 8,2 млн с прогнозом роста до 9 млн к концу 2026 года. Более 1,2 млн конголезцев являются беженцами в соседних странах.

Для вируса это идеальная транспортная сеть. Люди движутся не потому, что хотят путешествовать, а потому что спасаются. Они уходят от боев, ищут пищу, перебираются к родственникам, идут на рынки, пересекают неформальные границы, ночуют в школах, церквях, лагерях, больничных дворах и временных убежищах. В такой ситуации "контакт" - это не аккуратная строка в эпидемиологической анкете. Это десятки людей, которых никто не записал, не знает и не сможет найти.

Именно поэтому закрытие границ, панические запреты и жесткие транспортные меры часто дают обратный эффект. ВОЗ прямо предупреждает, что страны не должны закрывать границы или вводить ограничения на поездки и торговлю, потому что такие меры часто основаны на страхе, не имеют научного обоснования, выталкивают движение людей и товаров в неформальные переходы и тем самым могут увеличить риск распространения болезни.

Когда больница становится усилителем заражения

Эбола почти всегда вскрывает слабые места медицинской системы. Первые жертвы среди медработников - один из самых опасных сигналов. ВОЗ уже на раннем этапе нынешней вспышки сообщала как минимум о четырех смертях среди работников здравоохранения в клиническом контексте, похожем на вирусную геморрагическую лихорадку. Это указывает на возможную внутрибольничную передачу, провалы инфекционного контроля и риск усиления эпидемии внутри медицинских учреждений.

В нормальной системе больница должна быть местом сдерживания вируса. В разрушенной системе она может стать его ускорителем. Один пациент с геморрагической лихорадкой, попавший в переполненное отделение без сортировки, без изолятора, без PPE, без обученной сестринской команды и без четкого протокола обращения с биологическими жидкостями, способен заразить персонал, других пациентов, родственников и санитаров. Затем больница из центра помощи превращается в центр страха.

Это уже происходило. Вспышка Эболы 2018-2020 годов в Северном Киву и Итури стала одной из крупнейших в истории ДР Конго. Она проходила в условиях насилия, вооруженных группировок, слухов и атак на медицинские учреждения. Тогда медики сталкивались не только с вирусом, но и с прямыми нападениями, поджогами центров лечения, угрозами и сопротивлением местных сообществ. Нынешняя вспышка развивается в регионе, где память о тех событиях не исчезла.

Насилие против медицины сегодня стало одной из главных эпидемиологических угроз. В 2024 году, по данным Safeguarding Health in Conflict Coalition, было зафиксировано 3623 инцидента против здравоохранения в вооруженных конфликтах - на 15 процентов больше, чем в 2023 году, и на 62 процента больше, чем в 2022 году. Это не статистическая деталь, а фундаментальный сдвиг: больница все чаще перестает быть нейтральным пространством и становится целью войны.

Похороны, слухи и доверие: эпидемиология начинается не в лаборатории

Одна из самых болезненных тем Эболы - захоронения. Тела умерших от Эболы остаются крайне опасными, потому что контакт с биологическими жидкостями во время традиционных похоронных практик может запускать новые цепочки передачи. Но для местных сообществ похороны - не техническая процедура, а сакральный, семейный и социальный акт. Когда власти запрещают поминки, ограничивают доступ к телам и передают захоронения специальным бригадам, люди часто воспринимают это не как защиту, а как оскорбление, насилие и отъем последнего права.

В мае 2026 года власти Итури уже запретили похоронные бдения и ввели строгие меры после столкновений вокруг погребальных практик. Сообщалось о почти 750 подозрительных случаях и 177 смертях на момент этих мер, а ВОЗ указывала на позднее выявление, отсутствие специфических лечебных средств, продолжающееся насилие и высокую мобильность населения как ключевые факторы риска.

Это и есть реальная эпидемиология. Она состоит не только из R0, ПЦР, секвенирования и карт контактов. Она состоит из страха, слухов, памяти о насилии, местных авторитетов, религиозных лидеров, семейных обязательств, рыночной экономики и недоверия к людям в защитных костюмах. Если население думает, что больница - это место, куда человека увозят умирать, оно будет скрывать больных. Если безопасное захоронение воспринимается как политическое насилие, семьи будут сопротивляться. Если контакт-трейсеры ассоциируются с информаторами, люди будут лгать.

ВОЗ поэтому требует не только лабораторий и изоляторов, но и широкого вовлечения общин - через местных, религиозных и традиционных лидеров, включая целителей. Это не дипломатическая формальность. Это вопрос выживания противоэпидемической операции.

Технологическая иллюзия: почему вакцины не спасают без государства

После COVID-19 глобальная элита сделала ставку на технологическое сдерживание пандемий: платформенные вакцины, секвенирование, искусственный интеллект, бионадзор, базы данных, быстрые тесты, медицинские контрмеры. Все это необходимо. Но нынешняя вспышка показывает границу такого подхода. Технология не заменяет доверие, логистику, безопасность и государственную дееспособность.

Можно разработать вакцину, но ее надо доставить в район, где контролируются дороги. Можно создать тест, но образец надо безопасно взять, упаковать, перевезти и обработать. Можно составить список контактов, но контакт должен согласиться говорить. Можно открыть лечебный центр, но персонал должен быть защищен от вируса и от вооруженного нападения. Можно написать протокол, но он бесполезен, если в клинике нет перчаток и топлива для мотоцикла.

ВОЗ на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2026 года фактически признала эту проблему: переговоры по приложению о доступе к патогенам и распределению выгод в рамках Пандемического соглашения были продлены. Это приложение критически важно для открытия соглашения к подписанию, а государства должны представить результат либо к специальной сессии в 2026 году, либо к Ассамблее в мае 2027 года.

Но спор о патогенах, вакцинах, образцах и выгодах - только часть картины. Если будущая пандемия возникнет в зоне войны, то вопрос будет не только в том, кто получит доступ к последовательности генома и лицензии на вакцину. Вопрос будет в том, кто вообще узнает о вспышке, когда врач боится отправить сообщение, лаборатория не работает, дороги перерезаны, пациенты перемещаются, а больница находится между фронтами.

Глобальное здравоохранение в эпоху сокращений

Новая вспышка Эболы совпала с резким изменением архитектуры международной помощи. В 2025 году администрация президента США Трампа заморозила и пересмотрела значительные объемы внешней помощи, а ликвидация USAID и переход к новым механизмам финансирования уже ударили по партнерам, занимавшимся профилактикой и выявлением инфекционных заболеваний. KFF отмечает, что партнерские организации сообщали об увольнении сотрудников и прекращении многих мероприятий по профилактике и обнаружению болезней, включая программы, связанные с Эболой, в Уганде и ДР Конго.

США, по данным KFF, мобилизовали 23 млн долларов чрезвычайного финансирования для поддержки ответных мер в ДР Конго и Уганде. Но одновременно новая модель помощи предусматривает пятилетние соглашения с ДР Конго и Угандой, причем объем обещанного финансирования на следующие пять лет на 27 процентов ниже, чем за предыдущий пятилетний период. Это означает, что мир входит в новую эру: угрозы становятся более сложными, а устойчивые механизмы реагирования - более хрупкими.

Это не абстрактная бюрократия. Эпидемиологическая готовность - это люди на местах. Это лабораторные техники, медсестры, водители, специалисты по инфекционному контролю, специалисты по коммуникации с общинами, логисты, полевые эпидемиологи. Когда финансирование обрывается, исчезают не "проекты", а конкретные глаза и руки системы раннего предупреждения.

Эбола - только видимый огонь. Вокруг горит вся система

Нынешняя вспышка не происходит в вакууме. В ДР Конго одновременно действуют другие инфекционные и гуманитарные кризисы: холера, корь, mpox, малярия, недоедание, травмы, сексуальное насилие, психосоциальный коллапс и лекарственно-устойчивые инфекции. ВОЗ в своем обращении по чрезвычайной помощи ДР Конго на 2026 год прямо указывает, что затяжной конфликт, повторяющиеся вспышки болезней и хроническое недоинвестирование формируют один из самых сложных кризисов здравоохранения в мире; 7,5 млн человек, особенно в восточных провинциях, нуждаются в срочной медицинской помощи.

Mpox стал еще одним предупреждением. По данным ВОЗ, с 1 января 2025 года по 18 января 2026 года 29 стран Африки сообщили о 44 542 подтвержденных случаях mpox и 198 смертях. ДР Конго продолжала оставаться одним из главных очагов, а появление клады Ib создало новые риски устойчивой передачи от человека к человеку.

Холера показывает ту же закономерность. По данным ECDC, с 1 января по 23 марта 2026 года в ДР Конго было зарегистрировано 15 100 случаев холеры и 395 смертей; только за период с 18 февраля по 23 марта было зафиксировано 5775 новых случаев и 176 новых смертей. Холера - это болезнь воды, санитарии и разрушенной инфраструктуры. В зоне войны она превращается в маркер распада базовой городской и сельской жизни.

Малярия остается еще одним тихим убийцей. В докладе ВОЗ о малярии за 2025 год говорится, что в 2024 году в мире было около 282 млн случаев малярии и 610 тыс. смертей, причем Африканский регион ВОЗ несет основную долю бремени. Конфликты, климатические изменения, устойчивость к препаратам и инсектицидам, а также недофинансирование создают условия для отката достигнутого прогресса.

И наконец, антимикробная резистентность. ВОЗ оценивает, что бактериальная устойчивость к противомикробным препаратам напрямую стала причиной 1,27 млн смертей в 2019 году и была связана с 4,95 млн смертей. В условиях разрушенных больниц, хаотичного назначения антибиотиков, плохой стерилизации, ранений, загрязненной воды и отсутствия лабораторного контроля AMR становится не будущей угрозой, а ежедневной реальностью.

Следующая пандемия может начаться как "обычный" кризис в чужой войне

Главная ошибка международной системы - разделять гуманитарные кризисы и пандемическую готовность. В отчетах это разные папки: здесь конфликт, там эпидемия, здесь голод, там вакцины, здесь беженцы, там лабораторная сеть. В реальной жизни это один процесс.

Когда уничтожается водоснабжение, растет холера. Когда люди бегут в лагеря, растут корь, mpox, туберкулез и острые респираторные инфекции. Когда больницы переполнены, возникают внутрибольничные вспышки. Когда хирурги работают без стерильности, растет резистентность. Когда медики уезжают или погибают, исчезает раннее обнаружение. Когда вооруженные группы контролируют информацию, вспышка становится политической тайной.

Полиомиелит - отдельный пример того, как политическая нестабильность удерживает старые угрозы живыми. Международное распространение полиовируса было объявлено чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения еще 5 мая 2014 года, и этот статус сохраняется более десяти лет.

Это значит, что пандемическая безопасность - не только вопрос биомедицины. Это вопрос войны и мира, доверия и власти, финансов и инфраструктуры, границ и миграции, информации и страха. Пока международные конференции обсуждают будущие платформы вакцин, реальные патогены используют настоящие слабости: разбитые дороги, бедные больницы, политическое насилие, бюрократический паралич и социальную травму.

Мир готовится к вирусу, но не готовится к хаосу

В мае 2026 года одновременно с Эболой мир столкнулся и с другим сигналом - кластером инфекции, вызванной Andes hantavirus, связанным с круизным судном MV Hondius. ВОЗ сообщила, что заболевание у пассажиров проявлялось с 6 по 28 апреля, включая лихорадку, желудочно-кишечные симптомы, быстрое развитие пневмонии, острый респираторный дистресс-синдром и шок. ECDC сообщил, что на борту были пассажиры и экипаж из 23 стран, включая страны ЕС и ЕЭЗ.

Этот эпизод важен как контраст. Круизное судно быстро становится объектом международного внимания, потому что там граждане богатых стран, страховые механизмы, эвакуации, дипломатия, авиация, медийная видимость. А в Итури смерть может идти неделями по селам, рынкам и неформальным клиникам, прежде чем мир успеет увидеть график. Это не обвинение, а холодная реальность глобального неравенства: видимость вспышки часто зависит не от ее опасности, а от того, кого она затрагивает.

Эта селективность опасна. Следующая большая угроза может долго выглядеть как чужая локальная проблема. Именно так и начинаются многие глобальные кризисы - с события, которое сначала считается периферийным, управляемым, географически далеким, политически неудобным и потому не требующим максимального внимания.

Что нужно делать иначе

Первое - перестать рассматривать зоны конфликта как гуманитарное приложение к глобальному здравоохранению. Они должны быть центральным элементом пандемической стратегии. Сильная система раннего предупреждения должна строиться там, где риск максимален, а не только там, где легче работать.

Второе - защищать здравоохранение как объект международной безопасности. Нападение на больницы, угрозы врачам, разрушение водной инфраструктуры, блокирование медицинских грузов и превращение скорой помощи в мишень - это не только нарушение гуманитарного права. Это производство эпидемического риска.

Третье - финансировать горизонтальные системы, а не только вертикальные кампании против отдельных патогенов. Нужны лаборатории районного уровня, эпидемиологические команды, кислородные системы, инфекционный контроль, кадровая подготовка, водоснабжение, санитария, холодовые цепи, общественная коммуникация и постоянная зарплата медработников. Без этого даже самая совершенная вакцина останется инструментом без почвы.

Четвертое - пересмотреть смысл "готовности". Настоящая готовность - это не только запасы вакцин, алгоритмы секвенирования и протоколы аэропортового скрининга. Настоящая готовность - это возможность врача сообщить о подозрительном случае без страха исчезнуть. Это способность общины доверять санитарной бригаде. Это возможность пациента доехать до клиники. Это возможность похоронить умершего безопасно, но с уважением. Это возможность лаборатории работать даже тогда, когда вокруг идет война.

Пятое - отказаться от иллюзии, что богатые страны могут изолироваться от биологических последствий чужих войн. CDC сейчас оценивает риск для населения США как низкий и не сообщает о подтвержденных случаях в США, связанных с этой вспышкой. Это важно и успокаивающе. Но низкий риск сегодня не означает отсутствие системной угрозы завтра.

Последнее предупреждение из Итури

Эбола в ДР Конго и Уганде - это не только медицинская новость. Это политическое предупреждение. Мир построил сложный язык пандемической готовности, но по-прежнему плохо видит те места, где патогены получают свои лучшие возможности. Вирус не нуждается в идеологии. Ему достаточно разрушенной больницы, беженского потока, неподготовленного персонала, отсутствия тестов, страха перед властями и нескольких недель тишины.

Следующая пандемия не обязательно начнется громко. Она может начаться как несколько смертей среди медсестер, как странная лихорадка после похорон, как слух о "кровавой болезни", как закрытая клиника в районе, куда не доезжают гуманитарные машины, как сообщение врача, которое он побоится отправить.

Именно поэтому Итури сегодня - не периферия. Это зеркало будущего. Мир может вкладывать миллиарды в биотехнологии, но если он не научится защищать медицину в войне, восстанавливать доверие в разрушенных обществах и финансировать базовые системы здравоохранения там, где они нужнее всего, следующая пандемия придет не потому, что наука опоздала. Она придет потому, что политика снова отказалась видеть очевидное.