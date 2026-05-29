МИД Ирана назвал главный приоритет для страны

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы попрощались с языком указаний ещё 47 лет назад. Ни одна западная сторона, говорящая об Иране, не должна использовать подобные выражения. Мы принимаем решения, исходя из интересов иранского народа", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что выражения "должен" и "не должен", используемые американскими чиновниками в отношении Ирана, на самом деле следует понимать как "пожалуйста".

Представитель МИД Ирана также отметил, что обмен сообщениями между сторонами продолжается, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

По словам Багаи, на текущем этапе основное внимание сосредоточено на завершении войны, а ядерный вопрос не является приоритетным.

Он ещё раз подчеркнул, что на данном этапе Иран не ведёт переговоров по деталям, связанным с обогащением и запасами обогащённого урана.