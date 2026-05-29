В Агдаме выпал град

В ряде сел Агдамского района выпал град.

Как передает Day.Az, сильный дождь, начавшийся в районе, спустя некоторое время перешел в град.

Град в основном был зафиксирован в селах Афатлы, Гаджимамедли, Зенгишалы, Гарадаглы и Ашагы Юзбашлы.

Из-за темного времени суток масштабы ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, пока не уточнены.

В настоящее время в Агдамском районе сохраняется неустойчивая дождливая погода.