есть погибшие и пострадавшие

В провинции Лагман в Афганистане перевернулся грузовик.

По данным журналистов, в транспортном средстве находились беженцы, вернувшиеся в страну после эмиграции. В результате аварии пострадали 29 человек, еще 18 погибли - среди них 10 детей, пять женщин и трое мужчин.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые доставили раненых в региональную больницу провинции Нангархар. Директор управления министерства транспорта Лагмана Хабибулла Мобарез уточнил, что авария произошла возле перекрестка Сархакан в районе Каргиу.

По его словам, семьи мигрантов недавно вернулись из Пакистана и направлялись группами из Кунара в Кабул.

Он также отметил, что часть пострадавших находится в критическом состоянии.