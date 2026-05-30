В Афганистане опрокинулся грузовик: есть погибшие и пострадавшие
В провинции Лагман в Афганистане перевернулся грузовик.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на новостной портал AVA-press.
По данным журналистов, в транспортном средстве находились беженцы, вернувшиеся в страну после эмиграции. В результате аварии пострадали 29 человек, еще 18 погибли - среди них 10 детей, пять женщин и трое мужчин.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые доставили раненых в региональную больницу провинции Нангархар. Директор управления министерства транспорта Лагмана Хабибулла Мобарез уточнил, что авария произошла возле перекрестка Сархакан в районе Каргиу.
По его словам, семьи мигрантов недавно вернулись из Пакистана и направлялись группами из Кунара в Кабул.
Он также отметил, что часть пострадавших находится в критическом состоянии.
