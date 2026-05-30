Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана более 20 килограммов наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в ходе погранично-поисковых и оперативных мероприятий на территории погранотряда "Горадиз" была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В результате изъято 20 килограммов 615 граммов марихуаны, а также 470 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.