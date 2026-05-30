В США в туннеле загорелся поезд
В США в туннеле Гудзон, расположенном между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, загорелся поезд, в результате чего пять человек получили ранения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ABC.
По данным, нью-йоркская станция была вынуждена приостановить работу на несколько часов.
Сообщается, что из пяти пострадавших сотрудников двое находятся в тяжёлом состоянии.
