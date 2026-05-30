Mercedes может уйти с американского рынка

Mercedes-Benz может столкнуться с ограничениями на американском рынке из-за нового законопроекта, направленного на сокращение присутствия китайских автокомпаний в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

По информации телеканала, в Конгрессе США обсуждается двухпартийная инициатива, предусматривающая запрет на импорт, продажу и производство автомобилей компаниями, которые имеют прямые или косвенные связи с государствами, считающимися противниками США, включая Китай.

Как отмечается в материале, в случае принятия закона под ограничения могут попасть и новые автомобили Mercedes-Benz, реализуемые на американском рынке.

Причиной называют структуру акционеров компании. Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является китайская государственная корпорация BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation).