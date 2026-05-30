Сегодня определится победитель ЛЧ

Сегодня определится победитель Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале турнира действующий обладатель трофея "ПСЖ" встретится с лондонским "Арсеналом".

Решающий матч пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

"ПСЖ" подходит к финалу в статусе действующего победителя турнира и попытается завоевать второй подряд титул Лиги чемпионов.

Для "Арсенала" этот матч может стать историческим. Лондонский клуб никогда не выигрывал главный клубный турнир Европы и рассчитывает впервые поднять над головой самый престижный трофей континента.

На пути к финалу команда Микеля Артеты выбила нескольких серьезных соперников и провела один из лучших еврокубковых сезонов за последние годы. Для испанского специалиста это также шанс выиграть первый трофей Лиги чемпионов в качестве главного тренера.

Парижский клуб, в свою очередь, продолжает эпоху после ухода Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Команда Луиса Энрике сумела сохранить конкурентоспособность и вновь дошла до решающего матча турнира.

Примечательно, что ранее соперники семь раз встречались в турнирах УЕФА. Каждая из команд одержала по две победы, а еще три встречи завершились вничью.