Франция возглавила рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026
The Touchline опубликовал рейтинг самых дорогих сборных - участниц чемпионата мира 2026 года, составленный на основе текущей трансферной стоимости футболистов, сообщает Day.Az.
Первое место в списке заняла сборная Франции. Общая стоимость состава действующих вице-чемпионов мира оценивается в 1,47 миллиарда евро.
На второй строчке расположилась сборная Англии с показателем 1,32 миллиарда евро. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион Европы - сборная Испании, стоимость игроков которой составляет 1,27 миллиарда евро.
В пятерку самых дорогих команд также вошли сборные Германии и Португалии.
