Роскосмос показал планетарную туманность
Роскосмос опубликовал фотографию туманности Гантель - первой планетарной туманности, обнаруженной человечеством.
Как передает Day.Az, в сообщении госкорпорации говорится, что туманность представляет собой облако газа, сброшенное умирающей звездой. Ее открыл французский астроном Шарль Мессье еще в 1764 году.
Отмечается, что свет от туманности достигает Земли примерно за 1360 лет, а ее форма напоминает гантель или космическое яблоко.
Снимок был сделан с помощью телескопа ТАЛ-200К. Общая выдержка съемки составила 10 часов.
