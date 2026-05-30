Роскосмос показал планетарную туманность

Роскосмос опубликовал фотографию туманности Гантель - первой планетарной туманности, обнаруженной человечеством.

Как передает Day.Az, в сообщении госкорпорации говорится, что туманность представляет собой облако газа, сброшенное умирающей звездой. Ее открыл французский астроном Шарль Мессье еще в 1764 году.

Отмечается, что свет от туманности достигает Земли примерно за 1360 лет, а ее форма напоминает гантель или космическое яблоко.

Снимок был сделан с помощью телескопа ТАЛ-200К. Общая выдержка съемки составила 10 часов.