Xbox пересмотрит правила показа платформ в презентациях

Глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма признала ошибочным решение Xbox указывать в трейлерах игр все платформы, на которых выйдет проект, во время презентаций. Поводом для обсуждения стала информация от директора по контенту Xbox Мэтта Бути, который 29 мая сообщил, что на Xbox Games Showcase 2026 компания вновь будет показывать все платформы, передает Day.Az со ссылкой на DTF.

Озвученное Бути решение вызвало недовольство части поклонников Xbox. Они обратили внимание, что Sony обычно не упоминает конкурирующие платформы в трейлерах на своих площадках, даже если речь идет об играх, созданных студиями Microsoft. По мнению критиков, такой подход противоречит заявлениям руководства Xbox о развитии собственной экосистемы, поскольку на главной игровой презентации года компания одновременно подчеркивает доступность своих проектов на других консолях.

На критику отреагировала Аша Шарма. В ответ на публикацию блогера Klobrille она заявила, что команда уже обсуждает изменения подхода к будущим мероприятиям.

"Вижу отзывы по поводу логотипов платформ. Это решение было промахом, и я беру за него ответственность", - отметила Шарма.

Xbox Games Showcase 2026 пройдет 7 июня.