Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов Полузащитник "ПСЖ" Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским "Арсеналом". Встреча закончилась победой парижан в серии пенальти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Витинья вышел на поле с первых минут и был заменен в дополнительное время на 106-й минуте. Точность передач полузащитника составила 97%.
На стадии полуфинала соревнования "ПСЖ" по сумме двух матчей победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл мадридский "Атлетико" (2:1).
