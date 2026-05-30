США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Питт Хегсет договорились об ускорении совместного производства передовых ракетных систем.

В ходе встречи, состоявшейся на международном форуме по безопасности в Сингапуре, стороны обсудили ряд инициатив по наращиванию военного потенциала на фоне обеспокоенности по поводу растущей военной мощи Китая.

В частности, Япония и США будут расширять производство усовершенствованных ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, а также ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM для оснащения истребителей. В ходе переговоров Коидзуми и Хегсет также затронули вопросы сотрудничества с другими союзниками и партнерами.