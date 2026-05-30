В Узбекистане отметили День независимости Азербайджана

В Ташкенте состоялся торжественный официальный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости, организованный совместно посольством Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан и Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в городе Ташкенте, представители государственных органов и парламента, общественных, культурных и деловых кругов, средств массовой информации, а также члены азербайджанской диаспоры.

Выступая на мероприятии, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев отметил, что 28 Мая занимает исключительное место в истории азербайджанской государственности и является ярким выражением национального самосознания и воли к строительству независимого государства. По его словам, политико-правовое наследие Азербайджанской Демократической Республики сформировало идейные основы современной азербайджанской государственности, а после восстановления независимости в 1991 году страна, несмотря на сложные историко-политические испытания, уверенно продолжила путь суверенного развития.

Посол подчеркнул, что историческая Победа, одержанная под руководством Президента Ильхама Алиева в 2020 году, и полное обеспечение суверенитета в 2023 году создали новые реалии в регионе, а масштабные работы по восстановлению и созиданию на освобожденных территориях продемонстрировали приверженность Азербайджана миру, стабильности и региональному сотрудничеству.

В рамках мероприятия также была представлена выставка, посвященная древним архитектурным памятникам Западного Азербайджана и его уничтоженному историко-культурному наследию. Экспозиция, отражающая богатые архитектурные традиции региона и исторические следы, принадлежащие азербайджанскому народу, вызвала большой интерес у участников. Посетителям была представлена информация о том, что Иреван исторически являлся одним из древних городов Азербайджана, а также рассказано об историко-архитектурном наследии Западного Азербайджана.

В рамках официального приема была также представлена культурная программа. Программа, отражающая богатое культурное наследие азербайджанского народа, национальные традиции и современный путь развития страны, была с большим интересом воспринята участниками.