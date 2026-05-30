Большинство армян поддержали вступление страны в ЕС

По заказу американской организации International Republican Institute компания Breavis провела опрос общественного мнения в Армении.

Как передает Day.Az, среди 1511 опрошенных граждан 491 человек выразил поддержку премьер-министру Николу Пашиняну и возглавляемой им партии "Гражданский договор". За партию "Наш путь" и Самвела Карапетяна высказались 93 респондента.

61% участников опроса заявили, что страна движется в правильном направлении. 28% придерживаются противоположного мнения, а 11% затруднились ответить или не раскрыли свою позицию.

Также респондентам был задан вопрос об отношении к возможному сближению Армении с Европейским союзом. 75% опрошенных поддержали идею членства страны в ЕС.