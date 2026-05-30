В Ичеришехер прошло открытие фестиваля «Культурная карта Карабаха — голос каждого района»

В Ичеришехер состоялась церемония открытия масштабного фестиваля под названием "Культурная карта Карабаха - голос каждого района".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основная цель фестиваля, проходящего при финансовой поддержке министерства культуры, а также совместной организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Общественного объединения "Qeyd-Sosial Maarifləndirmə", заключается в популяризации богатого культурного наследия Карабаха, пропаганде наших национально-духовных ценностей, а также представлении широкой общественности культурного потенциала региона.

В рамках мероприятия были организованы выставка, музыкальные программы, демонстрация образцов традиционного ремесленничества, презентации национальной кухни и мастер-классы.

Выступивший на официальной церемонии открытия председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, подчеркнул, что подобные фестивали имеют важное значение с точки зрения сохранения нашего культурного наследия и его передачи будущим поколениям.