Гороскоп на 31 мая

Сегодняшний гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. У вас возможны трудности с самоорганизацией, апатия, противоречивые поступки - в том числе, и по отношению к деньгам. Зато деятельность в "авральном" режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Это не лучший день для романтических встреч и знакомств. Звезды советуют: африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения - например, совместный поход в кино или в ресторан, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Овну. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Телец

Сегодня энергетический потенциал Тельца будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Телец. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!

Близнецы

Сегодня Близнецам выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Близнецы все равно никак не смогут. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Близнецов все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Рак

Сегодня Рак может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Рака. Сам же Рак (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

Лев

Сегодня в голове у Льва прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Льва с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного. Зато этот день хорош для общения и новых знакомств. Не исключено, что одно из этих знакомств окажется перспективным!

Дева

Если вчера Дева затеяла какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Девы будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Весы

Сегодня Весы могут испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Весы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Весы не хотят повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, им будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Скорпион настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Стрелец

Сегодня у Стрельца день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Стрелец поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Козерог

Сегодня день у Козерога пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Козерога повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Козерог с удовольствием отдастся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением, потому что любая активность сегодня, увы, чревата хаосом.

Водолей

Сегодня с самого утра Водолею может не давать покоя какая-то глобальная идея. Водолей будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Рыбы

Сегодня Рыб практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Рыб явно не будет. Скорее всего, им захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.