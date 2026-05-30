В YouTube появилась новая функция

YouTube расширяет возможности для подписчиков Premium, представив функцию Auto Speed, которая автоматически подстраивает скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от контента.

Как передает Day.Az, новая технология сможет ускорять медленные фрагменты речи и изменять темп воспроизведения на более насыщенных информацией участках, позволяя пользователям быстрее смотреть ролики и слушать подкасты без потери смысла. О запуске функции компания сообщила в своем официальном блоге.

На данный момент Auto Speed уже доступна пользователям YouTube Premium на устройствах Android, а в ближайшее время появится и на iOS.

Помимо этого, YouTube запустил новый режим On-the-go Mode для Premium-подписчиков. Он предлагает более удобное управление фоновым воспроизведением, включая быстрый доступ к перемотке и основным элементам управления.

Компания также обновила инструмент Ask Music. Теперь в некоторых странах пользователи YouTube Music Premium и YouTube Premium смогут получать персональные рекомендации не только музыкального контента, но и подкастов - на основе интересов, настроения и истории прослушивания.

Как отмечают в YouTube, подкасты продолжают набирать популярность: ежемесячная аудитория этого формата на платформе превышает один миллиард пользователей.