"Реал" три года готовил отчет о судейских ошибках
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встретился с главой УЕФА Александером Чеферином во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.
Как передает Day.Az со ссылкой на AS, руководитель испанского клуба предупредил Чеферина, что передаст ему отчет о судейских ошибках объемом 500 страниц.
По информации источника, данный документ "Реал" готовил на протяжении трех лет.
Ранее Перес также заявлял, что намерен передать главе УЕФА материалы по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Негрейры, которого подозревают в получении выплат от "Барселоны".
Напомним, финал Лиги чемпионов завершился победой "ПСЖ" над "Арсеналом" в серии пенальти.
